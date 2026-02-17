Nadchodzą zmiany na stanowisku dyrektora w Lubuskim Teatrze. Robert Czechowski, który pełnił tą funkcję od 2007 roku, złożył swoją rezygnację. Zarząd Województwa Lubuskiego zapowiada, że niedługo zostanie rozpoczęta procedura powołania nowego dyrektora placówki.

Jak mówi Zdzisław Haczek, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, rezygnacja z pełnienia funkcji wypłynęła ze strony Roberta Czechowskiego:

– Wszelkie postępowania dotyczące sytuacji finansowej teatru są przez nas monitorowane na bieżąco – dodaje Zdzisław Haczek:

Pełnienie funkcji przez dyrektora Roberta Czechowskiego zakończy się wraz z końcem sezonu artystycznego 2025/2026.