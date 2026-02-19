„Chcę poświęcić czas rodzinie i przyjaciołom oraz zadbać o swoje zdrowie” – tak Robert Czechowski skomentował decyzję o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora Lubuskiego Teatru. Dotychczasowy dyrektor podkreślił także, że wszelkie zarzuty dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych są nieprawdziwe i godzą w jego dobre imię.

Robert Czechowski pełni funkcję dyrektora teatru od 2007 roku. W ostatnim czasie został przeprowadzony audyt w placówce, który wykazał nieprawidłowości finansowe. Jak twierdzi Robert Czechowski, wynik kontroli jest fałszywy i stronniczy:

Dyrektor Lubuskiego Teatru dodatkowo podkreślił, że jest niewinny i będzie współpracował ze służbami i instytucjami w celu wyjaśnienia sytuacji:

– Swoją pracę na stanowisku dyrektora zakończę wraz z końcem obecnego sezonu artystycznego – dodaje Robert Czechowski:

Dodajmy, że konkurs na nowego dyrektora Lubuskiego Teatru Zarząd Województwa Lubuskiego ma ogłosić w ciągu kilku najbliższych tygodni.18:24:56