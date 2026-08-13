Urząd Marszałkowski ponownie szuka dyrektora Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Dokumenty można składać do 11 września. Rozmowy z kandydatami zaplanowano na październik, a nowy dyrektor ma objąć stanowisko 2 listopada.
O szczegółach konkursu, a także powodach nierozstrzygnięcia pierwszego naboru mówiła dziś w Radiu Zielona Góra Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego.
To drugie podejście do obsadzenia stanowiska. Pierwszy konkurs nie został rozstrzygnięty – spośród 11 kandydatów pięciu przeszło do drugiego etapu, ale żaden nie zdobył wymaganej większości głosów komisji:
W nowym konkursie zmieniono część kryteriów. Urząd Marszałkowski chce, by nowy dyrektor miał doświadczenie kierownicze w instytucji artystycznej. Jednocześnie złagodzono wymagania dotyczące szczegółowej koncepcji rozwoju teatru:
Do konkursu mogą ponownie przystąpić osoby, które startowały w pierwszym naborze. Nowy dyrektor ma objąć stanowisko 2 listopada.
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