W Lubuskim Teatrze nadchodzą istotne zmiany. Dyrektor Robert Czechowski złożył rezygnację – i jak poinformowała na antenie Radia Zielona Góra Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego – pozostanie na stanowisku do końca sezonu artystycznego 2025–2026.

Równolegle trwa postępowanie dotyczące sytuacji finansowej instytucji. Sprawą zajmuje się rzecznik dyscypliny finansów publicznych, który analizuje dokumenty przekazane przez urząd marszałkowski. Ostateczna ocena, czy doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ma być znana w najbliższych tygodniach:

Po formalnym zakończeniu procedury odwołania obecnego dyrektora zarząd województwa ogłosi konkurs na nowego szefa teatru. Prace rozpocznie 1 września 2026 roku.

Konkurs ma zostać ogłoszony w najbliższych miesiącach. Szczegółowe wymagania zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UMWL:

Zarząd województwa podkreśla, że celem konkursu jest wyłonienie kandydata, który przedstawi spójną wizję rozwoju Lubuskiego Teatru i zapewni stabilne funkcjonowanie instytucji w kolejnych latach.

Anna Chinalska była dzisiaj gościem porannej rozmowy w Radiu Zielona Góra.