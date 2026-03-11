„Żądamy wyjaśnienia sprawy finansów Lubuskiego Teatru” – takie słowa wybrzmiały z ust działaczy Konfederacji podczas konferencji prasowej. Aktywiści złożyli dzisiaj (11 marca) zawiadomienie do prokuratury na działalność Zarządu Województwa Lubuskiego. Ich zdaniem marszałek nie dopilnował zwrotu niewłaściwie wykorzystanych pieniędzy przez dyrektora teatru.

Jak mówi Marcin Sygutowski, przedstawiciel Konfederacji i Ruchu Narodowego w regionie lubuskim, złożone do prokuratury zawiadomienie ma przyspieszyć wyjaśnienie sprawy:

– Sprawa jest poważna, gdyż dotyczy publicznych pieniędzy, przekazanych władzom Lubuskiego Teatru – dodaje Patryk German, działacz Ruchu Narodowego:

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do przedstawicieli urzędu marszałkowskiego. Jak mówi Zdzisław Haczek, rzecznik prasowy, wszelkie czynności zostaną podjęte po otrzymaniu opinii Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych:

Przypomnijmy, że obecny dyrektor Lubuskiego Teatru, Robert Czechowski, złożył rezygnację i z końcem tego sezonu artystycznego przejdzie na emeryturę.