– Prace nad kolejowym połączeniem Gorzów – Międzychód – Poznań idą zgodnie z harmonogramem – mówił w Radiu Gorzów projektant i urbanista Karol Waldmann. Członek kolejowego zespołu w gorzowskim magistracie podkreślał, że jesienią 2027 roku powinna się rozpocząć modernizacja mostu nad Kanałem Ulgi.

Prace torowe rozpoczną się w drugim kwartale przyszłego roku od stacji Gorzów Zamoście w kierunku Skwierzyny:

Budowa nowego połączenia z Gorzowa do Poznania przez Skwierzynę i Międzychód to część programu Kolej Plus. Wniosek dotyczący tej inwestycji złożono w 2020 roku. Początkowo plany nie zakładały elektryfikacji, ale PKP PLK wspólnie z urzędami marszałkowskimi z województwa lubuskiego i Wielkopolski postanowili doprojektować dokumentację potrzebną do elektryfikacji tego odcinka:

Umowę na wykonanie inwestycji podpisano w październiku 2023 roku.

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