Strażacy przypominają o przygotowaniach do sezonu grzewczego. Warto sprawdzić kominy i instalacje.

Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami, dlatego lubuscy strażacy przypominają o konieczności odpowiedniego przygotowania domu czy mieszkania. Przed pierwszym uruchomieniem ogrzewania warto sprawdzić stan przewodów kominowych, instalacji grzewczej i wentylacji.

Strażacy przypominają również o czujkach dymu i tlenku węgla. To niewielkie urządzenia, które mogą zaalarmować domowników o zagrożeniu, zanim będzie za późno:

Mówił mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków.

Przed i w trakcie sezonu grzewczego warto także pamiętać o regularnym czyszczeniu i kontroli przewodów kominowych przez uprawnioną osobę.