Po raz dziewiąty obchodzony będzie Lubuski Dzień Trzeźwości. Wydarzenia pod patronatem marszałka województwa lubuskiego odbędą się 3 października.

– To ukłon w stronę środowisk trzeźwościowych, głównie grup anonimowych alkoholików – mówił dziś w Radiu Zachód Tomasz Bojanowski z Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień:

Terapeuta wskazywał, że w lubuskich stolicach osoby uzależnione i współuzależnione mają niezły dostęp do specjalistów. Inaczej bywa w mniejszych miejscowościach, stąd duże zadania ciążą na miejskich i gminnych komisjach do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych:

Ostatnio w urzędzie marszałkowskim odbyło się szkolenie na temat uzależnień dla członków miejskich i gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Wzięli w nim udział m.in. dzielnicowi, pracownicy socjalni, nauczyciele, specjaliści i urzędnicy.