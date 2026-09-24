Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Ryszard Petru, poseł Unii Centrum
https://youtu.be/7cnin2vSDIk
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Ryszard Petru, poseł Unii Centrum
https://youtu.be/7cnin2vSDIk
W Żaganiu rozpoczął się Europejski Tydzień Sportu. Biorą w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i placówek wychowawczych z terenu powiatu...
To będzie największa inwestycja w historii gminy Przytoczna. Gminna spółka komunalna znalazła się na liście beneficjentów dofinansowania projektów pieniędzmi z...
Żagań inwestuje kolejne otrzymane pieniądze w bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w mieście powstanie...
Gmina Żary zaprasza do Bieniowa na pierwszy seans filmowy w plenerze. Darmową projekcję na leżakach zaplanowano na piątkowy wieczór na...
Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych -...
Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem m.in. o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz współpracy...
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