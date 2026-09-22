Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znalazł traktorzysta podczas prac polowych w pobliżu miejscowości Tuczno, w gminie Strzelce Krajeńskie.

Znalezisko miało miejsce daleko od zabudowań, nie było więc konieczności ewakuacji mieszkańców. Wezwani na miejsce saperzy stwierdzili, że to bomba ważąca około 120 kilogramów, a jej pole rażenia to nawet kilkaset metrów. Żołnierze wyciągnęli ją z ziemi i załadowali na specjalny samochód, którym została przetransportowana na poligon wojskowy. Przy okazji pPolicjanci przypominają, aby w podobnej sytuacji nie próbować samemu wydobywać niebezpiecznych znalezisk. Ich rozkręcanie czy próba zabrania do domu grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem.