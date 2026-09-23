Mieszkańcy Zielonej Góry mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady. Na miejscu można między innymi uzyskać informacje o swoich prawach i obowiązkach, pomoc w rozwiązaniu problemu prawnego czy wsparcie w przygotowaniu pisma.

Porady odbywają się w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Dąbrowskiego 41. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem 68 456 48 34 lub przez internet. Zadanie realizuje Stowarzyszenie CIVIS SUM. Punkty działają od poniedziałku do piątku.