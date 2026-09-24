Pięć osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty, w tym były dyrektor tej instytucji Radosław Ś. – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji.

Wyjaśnił, że zarzuty wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, w kwotach 1 357 544,76 zł i 1 307 374,00 zł, oraz poświadczenia nieprawdy usłyszeli były dyrektor PISF Radosław Ś. i była główna księgowa Małgorzata K.

Radosław Ś. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zadeklarował, że po zapoznaniu się z materiałami sprawy będzie składał wyjaśnienia i wnioski dowodowe

– zaznaczył prok. Skiba.

Małgorzata K. również nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, odmówiła składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

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Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało, że według ustaleń śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Łodzi były dyrektor PISF wykorzystywał służbowe karty płatnicze do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością instytucji, co doprowadziło do szkody majątkowej w wysokości ponad 1 mln zł.

Ponadto CBA wskazało, że w latach 2021-2023 podejrzany nie zwrócił do budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie produkcji audiowizualnej, co spowodowało wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie przekraczającej 1 mln zł.

Oprócz nich zarzut poświadczenia nieprawdy usłyszały również była zastępczyni głównej księgowej w PISF Justyna A. i była p.o. kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych w PISF Marta G.-Ł., oraz zarzut posługiwania się dokumentem poświadczającym nieprawdę – była zastępczyni kierownika Działu Produkcji w PISF Zuzanna O.

Justyna A. i Marta G.-Ł. nie przyznały się do zarzucanych czynów i odmówiły wyjaśnień, a Zuzanna O. przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia.

W sprawie tej planowane są czynności końcowe w postaci: przesłuchania podejrzanych po zapoznaniu się przez nich z materiałem dowodowym, rozpoznanie wniosków dowodowych. Po wykonaniu powyższego sporządzenie decyzji merytorycznej, a także sporządzenie postanowienia o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania

– przekazał prok. Skiba.

Podkreślił, że do czasu merytorycznego zakończenia śledztwa referent sprawy nie wyraziła zgody na publikowanie treści zarzutów.

Warszawska prokuratura okręgowa 18 października 2024 r. wszczęła śledztwo w sprawie udzielenia dwóch dotacji przez byłego dyrektora PISF krakowskiej spółce Mnemosis SA i dotacji dla lubelskiej spółki Aurum Film Bodzak Hickinbotham sp. jawna, nadużycia uprawnień przez byłego dyrektora PISF w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez dokonywanie płatności służbowymi kartami płatniczymi wbrew obowiązującym przepisom, a także niedopełnienia obowiązków przez byłego dyrektora PISF poprzez brak zwrotu dotacji do budżetu państwa.