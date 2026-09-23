Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt wobec Artura K. zatrzymanego w sprawie Zondacrypto – poinformowała w środę (23 września) rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak. Wcześniej były policjant usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy.

Prok. Adamiak wyjaśniła, że jako podstawę zastosowania aresztu prokurator wskazał uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, grożącą mu surową karę, a także uzasadnioną obawę matactwa procesowego lub bezprawnego utrudniania postępowania w inny sposób.

Fikcyjne wierzytelności, wyczyszczone konta i wyprowadzone 3900 Bitcoinów. Śląski Wydział PK zakończył przesłuchanie Artura K. w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy. Podejrzany nie przyznaje się do winy, ale w ocenie prokuratora zebrany materiał dowodowy stanowi podstawę do skierowania do sądu wniosku o tymczasowy areszt. Rozliczymy to do spodu – bez układów, bez wyjątków i bez taryfy ulgowej

skomentował minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

Do zatrzymania Artura K. doszło w ramach śledztwa dotyczącego „bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu, oraz przechowywania walut typu fiat, oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem».

Na polecenie prokuratora przeprowadzono również przeszukanie w miejscu zamieszkania Artura K., gdzie znaleziono i zabezpieczono dokumentację dotyczącą działalności giełdy Zondacrypto, a także bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed zaginięciem w marcu 2022 roku.

Wedle doniesień mediów zatrzymany to emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.