Powołana w zeszłym roku przez władze województwa spółka Lubuski Transport Publiczny planuje w przyszłym roku uruchomić pierwsze połączenia autobusowe. Na początek nie więcej niż cztery, bo jak wyliczyli eksperci, jedno połączenie w dni powszednie obejmować musi co najmniej po osiem kursów w tę i z powrotem.

W przyszłym roku niewykluczone jest też, choć mniej realne, uruchomienie pierwszych pociągów. Na razie spółka czeka na wydanie licencji i prowadzi rozmowy z PolRegio, by odebrać od niej trzy użyczone składy. Kolejnych 10 zamierza kupić po uzyskaniu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 400 mln zł.

Kluczowym aspektem przedsięwzięcia jest budowa nowej bazy serwisowej w Czerwieńsku za ok. 80 mln zł.

– Koncepcja już powstała, przetarg na projekt i budowę planujemy ogłosić w przyszłym roku – poinformował Krzysztof Pawlak, prezes spółki Lubuski Transport Publiczny:

Dyrektor Pawlak wśród miast najpilniej wymagających nowych połączeń autobusowych wskazał m.in. Wschowę, Lubsko i Sulęcin.