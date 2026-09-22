Cztery godziny trwała wczorajsza dyskusja o transporcie kolejowym podczas lubuskiego sejmiku.

– To temat istotny dla mieszkańców i samorządowców, bo wszyscy chcą odpowiedzi kiedy kolej w regionie przestanie zawodzić – mówi Marek Halasz, szef klubu PSL- Polski 2050 w sejmiku. Dodawał, że nowy dyrektor PolRegio wyjaśnił radnym, co było powodem, że spółka nie radziła sobie z przewozami:

We wrześniu już 99 procent kursów jest realizowanych zgodnie z rozkładem. Jest nadzieja, że ten trend uda się utrzymać:

Wczoraj, podczas sesji sejmiku, zapowiedziano też budowę punktu utrzymania taboru w Czerwieńsku. Mały punkt ma również powstać w Gorzowie.