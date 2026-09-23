Polskie Elektrownie Jądrowe osiągnęły porozumienie ws. głównych warunków handlowych w negocjacjach z konsorcjum Westinghouse i Bechtel dotyczących umowy w sprawie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – podała w środę (23 września) spółka.

Uzgodnione warunki handlowe obejmują główne kwestie komercyjne i prawne. Osiągnięcie porozumienia w tych obszarach nie oznacza finalizacji negocjacji, ale otwiera drogę do negocjowania kolejnych szczegółowych elementów umowy i jej załączników wynikających z dotychczasowych ustaleń

– wskazano w informacji prasowej.

PEJ podkreśliły, że strony prowadzące negocjacje są zdeterminowane do ich zakończenia do końca roku. Chodzi o umowę na generalną realizację inwestycji (EPC – engineering, procurement, and construction contract). Obecnie współpraca pomiędzy PEJ a konsorcjum odbywa się na podstawie umowy pomostowej (EDA – engineering development agreement), podpisanej w kwietniu 2025 r., po zakończeniu obowiązywania umowy na usługi projektowe.

W sierpniu br. PEJ przekazały firmie Bechtel teren pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo na Pomorzu. Obecnie trwa tam drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki. „Inwestor pracuje równolegle nad przygotowaniem dokumentacji do kolejnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę, o które planuje zawnioskować w przyszłym roku” – zapowiedziała spółka.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą – konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne – w 2037 i 2038 r.