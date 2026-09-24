Po kilkunastu latach znów można wejść do podziemi ratusza w Gubinie. Charakterystyczna sylwetka rausza stała się symbolem miasta. Ulokowano w nim m.in. Gubiński Dom Kultury, piwnice jednak przez lata były niedostępne.

– Dla nas, mieszkańców Gubina, ale także dla sympatyków takich miejsc, otwarcie piwnic pod ratuszem to ważne wydarzenie – mówi Andrzej Winiszewski, dyrektor Gubińskiego Domu Kultury.

Ratusz w Gubinie powstał już w XIV wieku, ale kształt, który znamy nadano mu w wieku XVII. Został jednak doszczętnie zniszczony w 1945 roku i po wojnie odbudowany. Oryginalne są natomiast piwnice, które można teraz oglądać.