Gościem Sławomira Kordyjalika jest Piotr Rachwalski, Port Polska, członek Zarządu ds. kolei
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Piotr Rachwalski, Port Polska, członek Zarządu ds. kolei
Gościem Marcina Sasima jest Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich https://youtu.be/X8gUXao9PCY
W niedzielę miasto podziękuje wsi. W centrum Żar zaplanowano dożynki. Wydarzenie połączone będzie z corocznym Jarmarkiem Miodu i Wina. Organizatorzy...
Rusza nowa gra terenowa pod nazwą „Questy od Gozdnicy do Europejskiego Szlaku”. Będzie ona dostępna w wersji wirtualnej i prowadzić...
Wypalony budynek Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie będzie odbudowany. Przypomnijmy, 21 lutego w obiekcie wybuch pożar, który strawił sporą część...
W przyszłym roku Gubińskie Towarzystwo Kultury obchodzić będzie 70. rocznicę utworzenia. Organizacja powstała w 1957 roku, aktywizując życie kulturalne na...
Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050 po rezygnacji Pawła Śliza - poinformowało w czwartek (17 września) ugrupowanie na...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra