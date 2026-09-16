Modernizacja zielonogórskiego deptaka coraz bliżej. Jutro miasto ma podpisać umowę z wykonawcą inwestycji, a pierwsze prace w terenie powinny rozpocząć się pod koniec września.

Przebudowany zostanie odcinek od pomnika Bachusa do Placu Bohaterów. Zaplanowano nową nawierzchnię, zieleń i małą architekturę. Duża część prac będzie jednak niewidoczna, bo obejmie podziemną infrastrukturę oraz system zagospodarowania wód opadowych. Mówił o tym w Radiu Zielona Góra prezydent miasta Marcin Pabierowski:

Zanim na deptaku pojawi się ciężki sprzęt, wykonawca przygotuje organizację ruchu i uzgodni niezbędną dokumentację. Pierwsze prace będą prowadzone pod ziemią – w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte powstanie duży zbiornik retencyjny i kolektor:

Druga część inwestycji obejmuje teren Starej Gazowni. Wykonawca jest już na miejscu i przygotowuje dokumentację oraz pozwolenia. Zaplanowano tam siedem zbiorników, które mają zabezpieczyć ulicę Zamkową i okolice Kawonu przed zalewaniem.

Inwestycja obejmie także nowe miejsca parkingowe i zieleńce.