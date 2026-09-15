Dodatkowe ławki, zielony skwer oraz tężnia solankowa – plac Pod Topolami przejdzie modernizację. We wtorek magistrat podpisał umowę w tej sprawie. Prace remontowe rozpoczną się w najbliższych dniach.

O planowanych zmianach mówi Paweł Kochański, architekt miejski:

– Nie przewidujemy żadnych utrudnień – mówi Maciej Jakuboszczak, wykonawca remontu:

– To zmiany, o które wielokrotnie apelowali mieszkańcy. Zależy nam na tym, ani zniwelować wszelkie akty wandalizmu w tym miejscu – przyznaje radny Radosław Brodzik:

Na realizację inwestycji przeznaczono 675 tysięcy złotych. Prace remontowe powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.