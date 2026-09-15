Dodatkowe ławki, zielony skwer oraz tężnia solankowa – plac Pod Topolami przejdzie modernizację. We wtorek magistrat podpisał umowę w tej sprawie. Prace remontowe rozpoczną się w najbliższych dniach.
O planowanych zmianach mówi Paweł Kochański, architekt miejski:
– Nie przewidujemy żadnych utrudnień – mówi Maciej Jakuboszczak, wykonawca remontu:
– To zmiany, o które wielokrotnie apelowali mieszkańcy. Zależy nam na tym, ani zniwelować wszelkie akty wandalizmu w tym miejscu – przyznaje radny Radosław Brodzik:
Na realizację inwestycji przeznaczono 675 tysięcy złotych. Prace remontowe powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.
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