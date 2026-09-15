Osiem zwycięstw, cztery drugie miejsca i jedno trzecie – to dorobek lekkoatletów Agrosu Żary podczas mityngu Athletics Kids Weekend w Lubinie.
O najlepszych wynikach żarskiej młodzieży mówi trener Dariusz Wisz:
Z zawodników Agrosu na jawyższym stopniu podium stanęli:
Marcelina Rozmys – 100 m memoriałowy 12,15 s, 60 m 7,73 s
Kornelia Gawlak – kula 4 kg -9,36 m
Pola Świdkiewicz – 80 m ppł 11,75 s
Michał Kiernożycki – 300 m 34,27 s
Milan Barszczyk – 110 m ppł 15,29 s
Oliwier Górniak – 60 m 7,90 s
Hanna Andrzejewska – 300 m 42,57 s