Osiem zwycięstw, cztery drugie miejsca i jedno trzecie – to dorobek lekkoatletów Agrosu Żary podczas mityngu Athletics Kids Weekend w Lubinie.

O najlepszych wynikach żarskiej młodzieży mówi trener Dariusz Wisz:

Z zawodników Agrosu na jawyższym stopniu podium stanęli:

Marcelina Rozmys – 100 m memoriałowy 12,15 s, 60 m 7,73 s

Kornelia Gawlak – kula 4 kg -9,36 m

Pola Świdkiewicz – 80 m ppł 11,75 s

Michał Kiernożycki – 300 m 34,27 s

Milan Barszczyk – 110 m ppł 15,29 s

Oliwier Górniak – 60 m 7,90 s

Hanna Andrzejewska – 300 m 42,57 s