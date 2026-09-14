Na przełomie lipca i sierpnia 2027 roku w Zielonej Górze odbędzie się Sylwester Winiarski. To pomysł Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic. Jak mówiła na antenie Radia Zielona Góra Katarzyna Żelazna, prezes Izby, trzydniowa impreza zacznie się 30 lipca i potrwa do 1 sierpnia.

Całość odbędzie się na deptaku. Zaprezentują się winnice z całego kraju:

Rok winiarski w Polsce trwa od lipca do sierpnia. Dlatego Sylwestra będziemy świętować w środku lata – tłumaczy Katarzyna Żelazna:

Według planów, do Zielonej Góry podczas wakacji zjedzie ponad 50 winnic z regionu lubuskiego i całego kraju.