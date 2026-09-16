Do 10 lat więzienia grozi 52-latkowi podejrzanemu o kradzież rozbójniczą w jednym ze sklepów w gm. Brzeźnica. Miał on ukraść butelkę piwa, a kiedy ekspedientka chciała mu ją odebrać, uderzyć tą butelką kobietę w głowę, powodując obrażenia – poinformował w środę (16 września) podkom. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Po przedstawieniu zarzutów kradzieży rozbójniczej i uszkodzenia ciała prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie 52-latka na trzy miesiące. Sąd do wniosku przychylił się i mężczyzna trafił za kraty.

Do zajścia doszło pod koniec minionego tygodnia w jednym ze sklepów spożywczych. Wszedł do niego mężczyzna, wziął butelkę piwa i nie płacąc, wyszedł na zewnątrz. Widząc to, pracownica sklepu wybiegła za nim i próbowała zabrać mu skradziony towar.

Mężczyzna nie chciał odpuścić i aby utrzymać się przy skradzionym alkoholu, rozbił trzymaną w ręku butelkę o głowę kobiety, a potem uciekł

– powiedział podkom. Szlachetko.

Pracownica sklepu z ranami ciętymi głowy trafiła do szpitala, gdzie została opatrzona. Powiadomieni o tej sytuacji policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego.