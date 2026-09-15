Kajetan Jarosiewicz z Falubazu Zielona Góra wygrał we Wrocławiu zaległą rundę Indywidualnego Pucharu Ekstraligi na żużlu. Drugi był Dawid Oscenda z Unii Leszno. Trzecie miejsce zajął Damian Bełtowski ze Stali Gorzów.

W wyścigu finałowym wystąpił także klubowy kolega Jarosiewicza – Marcel Czyżniejewski, który zajął w nim czwarte miejsce. Szósty był Julian Wronecki, a dziewiętnaste miejsce zajął Antoni Luzarowski. O występie podopiecznych mówi trener Grzegorz Walasek:

We wrocławskim turnieju trzecie miejsce zajął Damian Bełtowski ze Stali Gorzów. piąty był jego klubowy kolega Michał Głębocki, dwunasty William Forstner, a trzynasty Sasza Hlib.

Foto: Falubaz com.