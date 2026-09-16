Żarski magistrat ogłosił przetarg na modernizację boiska Okrąglak przy ulicy Zwycięzców. Obiekt znajdujący się w dzielnicy Zatorze od lat nie przechodził większych prac remontowych. Oferty można składać do 18 września.

Przez wiele lat teren ten kojarzył się z torem kolarskim. Jak zaznacza burmistrz Edyta Gajda inwestycja finansowana jest z pieniędzy z budżetu obywatelskiego. – Prace poprzedziło wykonanie dokumentacji projektowej, na co przeznaczonych zostało siedemdziesiąt tysięcy złotych. Teraz czekamy na zgłoszenia firm – dodaje włodarz miasta:

Planowany czas realizacji zadania to 2 miesiące.