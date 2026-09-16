Dziś na terenie stadionu żużlowego przy ulicy Śląskiej w Gorzowie odbyła się szósta edycja akcji „Zjednoczeni krwią”. Cel – uzupełnienie magazynów punktów krwiodawstwa.

Tym bezcennym i niezastąpionym płynem dzielą się dziś służby i formacje mundurowych. Tegorocznym gospodarzem jest Zakład Karny w Gorzowie. Mówi rzecznik prasowy zakładu mł. chor. Bartłomiej Cieślak:

Podczas dzisiejszej akcji nie mogło zabraknąć także strażaków, którzy zbiórki krwi organizują także samodzielnie. Mówi Tymoteusz Kopaczel z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie:

Lubuskie służby mundurowe udowadniają, że potrafią się jednoczyć nie tylko w służbie, ale i pomaganiu – mówi wojewoda lubuski Marek Cebula:

Dodajmy, że przyszłorocznym gospodarzem piątej już edycji „Zjednoczonych krwią” będzie Ośrodek Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze

A dłuższa relacja z dzisiejszego wydarzenia w naszej popołudniówce.