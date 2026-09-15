Paratenista stołowy Piotr Grudzień ze Startu Zielona Góra zajął drugie miejsce w mocno obsadzonym turnieju ITTF World Para Elite we francuskim Saint Quentin en Yvelines.

Po wyjściu z grupy w ćwierćfinale Grudzień wygrał z Brytyjczykiem Billym Shiltonem 3-2, a w półfinale wygrał z Rosjaninem Artemem Iakovlevem 3:0.

Finał przegrał z Francuzem Clementem Berthierem 2:3 choć był bardzo blisko wygranej, o czym opowiadał Radiu Zielona Góra:

Jednocześnie Piotr Grudzień stwierdził, żenajbardziej cieszy go pojedynek półfinałowy: