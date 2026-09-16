„Nie testuj pierwszeństwa” – pod takim hasłem zielonogórscy policjanci rozpoczną w środę (30 września) działania skierowane zarówno do kierowców, jak i pieszych. Funkcjonariusze będą przypominać, że pierwszeństwo na przejściu nie oznacza, że pieszy może rezygnować z ostrożności.

W tym roku liczba wypadków z udziałem pieszych w Zielonej Górze spadła o połowę – z 14 do 7. Policja chce jednak dążyć do całkowitego wyeliminowania takich zdarzeń. Mówiła dziś o tym w Radiu Zielona Góra podinspektor Katarzyna Świerkowska-Teska, szefowa zielonogórskiej drogówki:

Funkcjonariusze będą też przypominać pieszym o konieczności zadbania o swoją widoczność, szczególnie jesienią, gdy wcześniej zapada zmrok, a warunki na drodze mogą utrudniać kierowcom dostrzeżenie pieszych.