Przygotowujemy dopłaty do paliwa dla rolników – zapowiedział w środę (16 września) minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wsparcie to ma wynieść 52 gr na litr paliwa.
Jak powiedział w TVP Info minister Krajewski, środki na dopłaty będą pochodzić z pieniędzy z UE w kwocie 66 mln euro, które będą powiększone o 200 proc. ze środków krajowych.
To daje kwotę powyżej 800 mln zł – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. – Nie jest powiedziane, że oprócz tego nie mogą pojawić się dodatkowe środki
– dodał.
Podkreślił, że jest to „dodatkowe wsparcie”.
To jest 1,48 zł w ramach zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, do tego 52 gr dodatkowego wsparcia, czyli 2 zł na litrze
– wyjaśnił.
Wnioski o zwrot mają być składane między 1 a 15 października, choć minister dodał, że analizowane jest wydłużenie terminu o kolejny tydzień.
Minister przyznał, że wsparcie w kwocie 800 mln zł obejmuje „pomoc nawozową i paliwową”.
Są pewne ograniczenia, wynikające z przepisów unijnych. Pomoc możemy dedykować rolnikom, którzy kupili po 1 marca paliwo czy nawozy ze względu na rosnące koszty produkcji – powiedział minister rolnictwa. – Od 1 marca do 15 sierpnia, jeśli chodzi o nawozy, i od 1 marca do końca sierpnia, jeśli chodzi o paliwa
– dodał.
Krajewski podkreślił, że jeśli będzie taka konieczność, to w „czy to w ramach budżetu na 2026 r., czy budżetu na 2027 r. będziemy się starali dodatkowo pomóc rolnikom”.
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