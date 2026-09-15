Marcel Zwierzyński ze Stali Wawrów zdobył brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski na miniżużlu.
Po trzech turniejach, z których dwa ostatnie odbyły się w Rędzinach koło Częstochowy i w Rybniku podopieczny trenera musiał uznać wyższość Bartosza Bartkowiaka z Rybek Rybnik i Filipa Rojewskiego z AS Akademia Lipno.
Wyniki IMP:
1. Bartosz Bartkowiak (MKMŻ Rybki Rybnik) – 39 pkt.
2. Filip Rojewski (AS Akademia Lipno) – 29 pkt.
3. Marcel Zwierzyński (Subtel Stal Wawrów) – 27 pkt.
…..
5. Oliwier Szymczak (Subtel Stal Wawrów) – 25 pkt.
7. Emilian Różecki (Subtel Stal Wawrów) – 22 pkt.
10. Eryk Dera (Falubaz Zielona Góra) – 17 pkt.
12. Szymon Banach (MX Plast Stal Wawrów) – 14