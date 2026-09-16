15-letnia Zielonogórzanka została potrącona na przejściu dla pieszych przy ulicy Staszica. Nastolatka wysiadła z autobusu, który zatrzymał się na prawym pasie. Weszła na przejście, ale kierowca samochodu jadący lewym pasem nie zatrzymał się i doszło do potrącenia.

Na szczęście obrażenia 15-latki nie były poważne. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i otrzymał 15 punktów karnych. O szczegółach zdarzenia mówiła dziś w Radiu Zielona Góra podinspektor Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej policji:

30 września w Zielonej Górze rusza akcja „Nie testuj pierwszeństwa”. Policjanci będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych, ale także przypominać pieszym, że pierwszeństwo na przejściu nie zwalnia ich z zachowania ostrożności.

Celem działań jest ograniczenie liczby zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu.