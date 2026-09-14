Przed nami kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Od środy mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty, które chcą zrealizować w 2027 roku.
Do rozdysponowania jest 10 i pół miliona złotych z czego ponad 9 milionów przeznaczono na projekty inwestycyjne, a ponad milion na inicjatywy społeczne. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje projekty do 29 września. Następnie wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone.
– Liczymy na duże zaangażowanie Zielonogórzan – mówi Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry:
O najważniejszych terminach związanych z głosowaniem mówi Justyna Matyja, pełnomocnik prezydenta ds. kontaktów mediami:
Zdaniem Pawła Wawryka, zastępcy dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta, w trakcie poprzednich edycji, podczas składania projektów mieszkańcy popełniali różne błędy:
Głosowanie rozpocznie się 11 listopada.
Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego znajdziecie na stronie internetowej >>zielonagora.konsultacjejst.pl<<.
Polecamy
Zmiana wiceprezydenta w Zielonej Górze! Jarosław Flakowski zrezygnował ze stanowiska
Zmiana wiceprezydenta w Zielonej Górze. Jarosław Flakowski zrezygnował ze swojej funkcji. Podczas konferencji prasowej poinformowano, że jego miejsce zajmie Tomasz...Czytaj więcejDetails