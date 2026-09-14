Przed nami kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Od środy mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty, które chcą zrealizować w 2027 roku.

Do rozdysponowania jest 10 i pół miliona złotych z czego ponad 9 milionów przeznaczono na projekty inwestycyjne, a ponad milion na inicjatywy społeczne. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje projekty do 29 września. Następnie wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone.

– Liczymy na duże zaangażowanie Zielonogórzan – mówi Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry:

O najważniejszych terminach związanych z głosowaniem mówi Justyna Matyja, pełnomocnik prezydenta ds. kontaktów mediami:

Zdaniem Pawła Wawryka, zastępcy dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta, w trakcie poprzednich edycji, podczas składania projektów mieszkańcy popełniali różne błędy:

Głosowanie rozpocznie się 11 listopada.

Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego znajdziecie na stronie internetowej >>zielonagora.konsultacjejst.pl<<.