Sąd Apelacyjny w Poznaniu skazał we wtorek 37-letniego Błażeja K. na karę dożywotniego pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. W grudniu 2022 r. we wsi Siecieborzyce mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji, która okaleczyła pokrzywdzonych.

Wyrok wydany we wtorek (15 września) przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu jest prawomocny. Sąd, wydając orzeczenie, zastrzegł także, że Błażej K. będzie mógł ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary dopiero po co najmniej 35 latach.

19 grudnia 2022 r. we wsi Siecieborzyce przed domem, w którym wraz z dwojgiem dzieci i rodzicami mieszkała wówczas 31-letnia Urszula, ktoś zostawił pakunek wyglądający jak dostarczony przez kuriera. Kobieta zabrała paczkę do domu. Kiedy w kuchni ją otwierała, doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń.

Sprawcą okazał się partner i ojciec jednego z dzieci kobiety – Błażej K. Został oskarżony o usiłowanie zabójstwa pięciu osób z użyciem materiałów wybuchowych oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu byłej partnerki i jej dwojga dzieci, w tym swojego syna.

W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Błażeja K. na 25 lat więzienia, uznając go za winnego zarzucanych mu czynów. Apelację od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu skierowała zarówno prokuratura, pełnomocniczka oskarżycielki posiłkowej, jak i obrońcy oskarżonego. We wtorek sąd II instancji rozpoznał sprawę i po naradzie wydał prawomocny wyrok, podwyższając wymiar kary do dożywocia.