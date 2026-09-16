Pół promila alkoholu w organizmie miał kierowca zatrzymany w Gorzowie w trakcie policyjnej akcji trzeźwości. Mężczyzna nie jechał sam, wiózł dwoje dzieci w wieku 4. i 14. lat.
Akcję policja przeprowadziła dziś rano na ul. Kasprzaka. Większość kierowców była trzeźwa. Wpadł jeden, 39-latek.
– Kierujący Renault wykazał się szczególną nieodpowiedzialnością, bo nie tylko prowadził samochód po alkoholu, ale również przewoził w pojeździe dzieci. Towarzyszyła mu także pasażerka – informuje asp. Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji. Mężczyzna stanie przed sądem, grozi mu więzienie, zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna.
Policja zapowiada kolejne akcje trzeźwości w regionie.
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