10 elektrowni wiatrowych ma powstać w gminie Gubin. Dodatkowo ma powstać duża farma fotowoltaiczna. Co ciekawe, energia z farmy będzie dostarczana do elektrociepłowni w Gubinie, ale i do zakładu, który powstaje w Guben.

– Od czasów budowy oczyszczalni ścieków będzie to chyba pierwsza inwestycja działająca na rzecz obu miast – mówi Szymon Naglik, wójt gminy Gubin.

Dodajmy, że inwestorem jest firma prywatna.