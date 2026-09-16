Działająca przy Żarskim Domu Kultury orkiestra dęta poszukuje nowych osób do zespołu instrumentalistów. Chętni do nauki gry mogą zgłaszać się do sekretariatu przy sali widowiskowej Luna przy ulicy Okrzei.

Propozycja kierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Jak zaznacza dyrektor placówki kultury Łukasz Matyjasek wiek nie stanowi bariery. – Najważniejsze są chęci. Czekamy na tych, którzy już grają, ale także chcących się uczyć – dodaje szef Żarskiego Domu Kultury:

Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.