Funkcjonariusze KAS i SG przejęli prawie 4 tony nielegalnych wyrobów tytoniowych o wartości prawie 1 mln zł – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej st.asp. Justyna Pasieczyńska. Wprowadzenie do obrotu nielegalnego tytoniu oznaczałoby wielomilionowe straty w budżecie państwa.

Akcja lubuskiej KAS, która została przeprowadzona we współpracy z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej miała miejsce 26 sierpnia, jednak służby poinformowały o niej dopiero po trzech tygodniach.

Funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Nadodrzańskim Oddziałem SG, skontrolowali jedną z prywatnych posesji w Szprotawie. Podczas kontroli na gorącym uczynku zatrzymali dwóch mężczyzn.

Podczas przeszukania posesji, w pomieszczeniach gospodarczych mundurowi znaleźli i zabezpieczyli m.in.: ponad 3 tony suszu tytoniowego, blisko 800 kg krajanki tytoniowej, 2 maszyny do cięcia suszu tytoniowego, noże do maszyn krojących tytoń

– wyliczyła st.asp. Justyna Pasieczyńska.

Dodała, że gdyby nielegalne wyroby akcyzowe trafiły na czarny rynek, straty w budżecie państwa wyniosłyby blisko 4 mln zł.

Posiadanie, handel oraz przemyt wyrobów tytoniowych bez akcyzy są przestępstwami skarbowymi. Za takie działania grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do 3 lat

– przekazała Pasieczyńska.

KAS ostrzegła, że kupowanie tytoniu i e-papierosów z nielegalnych źródeł jest bardzo niebezpieczne, ponieważ produkty te często są wytwarzane w niekontrolowanych warunkach i mogą zawierać szkodliwe niebezpieczne substancje.