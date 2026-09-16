Lubsko doczeka się wreszcie kompletnej obwodnicy. Brakujący łącznik zepnie drogi wojewódzkie 287 i 289, omijając miasto od wschodu. Inwestycja będzie kosztować ponad 55 milionów złotych. Koszty mogą być wyższe niż dzisiejsze szacunki więc gmina Lubsko zadeklarowała wspomożenie inwestycji kwotą 5 milinów złotych.

– Chcemy mieć pewność, że tej inwestycji nie wypuścimy już z rąk. Czekaliśmy na nią bardzo długo – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Obwodnica Lubska i Budziechowa ma być gotowa w 2030 roku.