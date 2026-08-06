Kończy się procedura, która ma wyłonić wykonawcę przebudowy zielonogórskiego deptaka. Prace w śródmieściu ruszą tuż po Winobraniu. Deptak będzie miał nową nawierzchnię, a pod powstanie kanalizacja deszczowa.

Mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski:

Inwestycja na zielonogórskiej starówce wiąże się także ze zmianą wyglądu deptaka po remoncie:

Przypomnijmy, prace będą się toczyć od pomnika Bachusa do placu Bohaterów. Potrwają co najmniej rok.