Kończy się procedura, która ma wyłonić wykonawcę przebudowy zielonogórskiego deptaka. Prace w śródmieściu ruszą tuż po Winobraniu. Deptak będzie miał nową nawierzchnię, a pod powstanie kanalizacja deszczowa.
Mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski:
Inwestycja na zielonogórskiej starówce wiąże się także ze zmianą wyglądu deptaka po remoncie:
Przypomnijmy, prace będą się toczyć od pomnika Bachusa do placu Bohaterów. Potrwają co najmniej rok.
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