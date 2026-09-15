Wycieczka rowerowa, grill nad zalewem i panele edukacyjne. Tak spędzą w sobotę czas chętni mieszkańcy z sołectw iłowskiej gminy. Start przejazdu rowerowego rozpocznie się w Szczepanowie i poprowadzi nad zalew w Klikowie.

Organizatorami integracji jest Centrum Usług Społecznych wspólnie z Nadleśnictwem Żagań oraz Kołem Łowieckim „Jenot”. Jak podkreśla organizator społeczności lokalnej Malwina Duda-Szymańska jest to spotkanie podsumowujące aktywności podczas wakacji. – Atrakcji będzie sporo, od edukacji i zabaw dla najmłodszych począwszy – zaznacza inicjatorka spotkania:

– Na trasie w kierunku Klikowa na rowerzystów czekać będą zadania do wykonania – dodaje przedstawicielka centrum Usług Społecznych:

Organizatorzy przypominają rowerzystom o włożeniu kasku i kamizelki odblaskowej.