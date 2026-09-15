Zajrzeć do kanału naprawczego, usiąść za kierownicą autobusu, a nawet przejechać się przez myjnię – takie atrakcje czekają na mieszkańców Zielonej Góry podczas Dnia Otwartego MZK.

W sobotę (19 września) zajezdnia przy ulicy Chemicznej otworzy się dla pasażerów i miłośników komunikacji.

Jak mówi prezes MZK Robert Karwacki, będzie można zobaczyć zakład naprawdę od kuchni:

Na zajezdni pojawią się także autobusy historyczne. MZK zapowiada, że część z nich będzie niespodzianką, bo nie były dotąd widoczne na zielonogórskich ulicach.

Po zakończeniu Dnia Otwartego zabytkowe pojazdy wyjadą na ulice. Od godziny 14 do 17 będą obsługiwać specjalną, historyczną linię numer 7, kursującą co około 20 minut:

Dzień Otwarty rozpocznie się w sobotę około godziny 10. Specjalny autobus odjedzie z Centrum Przesiadkowego o 9:45. Wydarzenie potrwa do około 13.

MZK przypomina też o finale Europejskiego Tygodnia Mobilności. 22 września, w Dniu bez Samochodu, przejazdy autobusami będą bezpłatne dla osób, które okażą dowód rejestracyjny samochodu i prawo jazdy. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać także osoba towarzysząca.