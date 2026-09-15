Zielonogórski „Dom Harcerza” szykuje się do obchodów jubileuszu. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji, które działa w siedzibie przy ul. Wyszyńskiego, ma 40 lat.
Z tej okazji cały przyszły tydzień będzie okazją do spotkań, wspomnień i artystycznych wydarzeń. – Pomagamy młodym ludziom odkrywać pasje i rozwijać talenty, chcemy to pokazać mieszkańcom – mówi dyrektor placówki Kinga Krutulska:
Obchody jubileuszowego tygodnia rozpoczną się 21 września 2026. O godzinie 18.00 zaplanowano wieczór z Laboratorium Improwizacji. Dzień później na scenie „Domu Harcerza”, o 17.00 rozpocznie się wieczór tańca. W środę odbędzie się główna uroczystość jubileuszowa:
W sobotę 26 września 2026, na finał obchodów, odbędą się XIII Wojewódzkie Zawody Latawcowe o Berło Króla Maciusia „Latawce i marzenia”.
Program jubileuszowego tygodnia
21 września 2026
18:00–19:00 – Wieczór z Laboratorium Improwizacji
Spektakl „To również przeminie” oraz „Impresja filmowa Laboratorium Improwizacji”.
Przygotowanie artystyczne: Paweł Matyasik. Scena Domu Harcerza
22 września 2026
14:00
„Spotkanie z Januszem Korczakiem”
Spotkanie z dr. Pawłem Zapeńskim, dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Scena Domu Harcerza
17:00–18:30
Wieczór tańca
Prezentacje tańca ludowego i baletu przygotowane pod kierunkiem artystycznym Agnieszki Czerson i Jolanty Ofiarskiej. Scena Domu Harcerza
23 września 2026
12:00
Główna uroczystość jubileuszowa
Spotkanie dla zaproszonych gości. Scena Domu Harcerza
18:00
Jubileuszowy Koncert Chóru Polirytmia
Kierownictwo artystyczne: Nataliya Golub. Scena Domu Harcerza
24 września 2026
18:00
Wieczór teatralno-taneczny
Program przygotowany pod kierunkiem artystycznym Alicji Niewiadomskiej, Aleksandry Padzikowskiej, Agnieszki Jodłowskiej i Marka Zadłużnego.
Na scenie zaprezentują się:
Kornelia Odziemkowska w choreografii solowej „Deus ex machina”
Grupa Teatralna „Zdolniaki” ze spektaklem „Między linijkami”
Taneczna Grupa Twórcza w choreografii „Szczeliny”
Teatr Tańca Familiar w choreografii „Wiosna”
Grupa Teatralna „Szkrab…iki” ze spektaklem „Paproch”. Scena Domu Harcerza
25 września 2026
17:00–18:00
Koncert Studia Piosenki „Rezonans”
Kierownictwo artystyczne: Elżbieta i Ireneusz Sawiccy. Scena Domu Harcerza
26 września 2026
10:00–13:00
XIII Wojewódzkie Zawody Latawcowe o Berło Króla Maciusia „Latawce i marzenia”
Przygotowanie: Kazimierz Bronicki
Przez cały tydzień odbywać się będą również dodatkowe warsztaty tematyczne przygotowane przez nauczycieli MCKiE „Dom Harcerza”. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy przez sekretariat placówki.
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