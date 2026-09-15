Zielonogórski „Dom Harcerza” szykuje się do obchodów jubileuszu. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji, które działa w siedzibie przy ul. Wyszyńskiego, ma 40 lat.

Z tej okazji cały przyszły tydzień będzie okazją do spotkań, wspomnień i artystycznych wydarzeń. – Pomagamy młodym ludziom odkrywać pasje i rozwijać talenty, chcemy to pokazać mieszkańcom – mówi dyrektor placówki Kinga Krutulska:

Obchody jubileuszowego tygodnia rozpoczną się 21 września 2026. O godzinie 18.00 zaplanowano wieczór z Laboratorium Improwizacji. Dzień później na scenie „Domu Harcerza”, o 17.00 rozpocznie się wieczór tańca. W środę odbędzie się główna uroczystość jubileuszowa:

W sobotę 26 września 2026, na finał obchodów, odbędą się XIII Wojewódzkie Zawody Latawcowe o Berło Króla Maciusia „Latawce i marzenia”.

Program jubileuszowego tygodnia

21 września 2026

18:00–19:00 – Wieczór z Laboratorium Improwizacji

Spektakl „To również przeminie” oraz „Impresja filmowa Laboratorium Improwizacji”.

Przygotowanie artystyczne: Paweł Matyasik. Scena Domu Harcerza

22 września 2026

14:00

„Spotkanie z Januszem Korczakiem”

Spotkanie z dr. Pawłem Zapeńskim, dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Scena Domu Harcerza

17:00–18:30

Wieczór tańca

Prezentacje tańca ludowego i baletu przygotowane pod kierunkiem artystycznym Agnieszki Czerson i Jolanty Ofiarskiej. Scena Domu Harcerza

23 września 2026

12:00

Główna uroczystość jubileuszowa

Spotkanie dla zaproszonych gości. Scena Domu Harcerza

18:00

Jubileuszowy Koncert Chóru Polirytmia

Kierownictwo artystyczne: Nataliya Golub. Scena Domu Harcerza

24 września 2026

18:00

Wieczór teatralno-taneczny

Program przygotowany pod kierunkiem artystycznym Alicji Niewiadomskiej, Aleksandry Padzikowskiej, Agnieszki Jodłowskiej i Marka Zadłużnego.

Na scenie zaprezentują się:

Kornelia Odziemkowska w choreografii solowej „Deus ex machina”

Grupa Teatralna „Zdolniaki” ze spektaklem „Między linijkami”

Taneczna Grupa Twórcza w choreografii „Szczeliny”

Teatr Tańca Familiar w choreografii „Wiosna”

Grupa Teatralna „Szkrab…iki” ze spektaklem „Paproch”. Scena Domu Harcerza

25 września 2026

17:00–18:00

Koncert Studia Piosenki „Rezonans”

Kierownictwo artystyczne: Elżbieta i Ireneusz Sawiccy. Scena Domu Harcerza

26 września 2026

10:00–13:00

XIII Wojewódzkie Zawody Latawcowe o Berło Króla Maciusia „Latawce i marzenia”

Przygotowanie: Kazimierz Bronicki

Przez cały tydzień odbywać się będą również dodatkowe warsztaty tematyczne przygotowane przez nauczycieli MCKiE „Dom Harcerza”. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy przez sekretariat placówki.