Kolejne produkty z województwa lubuskiego czekają na wpis do rejestru produktów tradycyjnych. Do tej pory na liście znalazła się m.in. bułczanka, czarny salceson, węgorz parowany po rybacku, czy chleb ze starego pieca.

Teraz to ponad 80 pozycji – wylicza dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Monika Nowicka-Woźniak zaznacza, że w kolejce czekają potrawy z gęsiny:

Produkty tradycyjne muszą spełniać określone kryteria, m.in. historię wytwarzania w danym regionie:

Oficjalną i aktualizowaną listę produktów tradycyjnych prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Monika Nowicka-Woźniak była gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Monika Nowicka-Woźniak, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego