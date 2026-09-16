W Żaganiu już po raz 5 odbędzie się Memoriał imienia Ludwika Zająca i Adama Szulca. Niedzielne wydarzenie upamiętniające nieżyjących żagańskich trenerów obejmuje rywalizację w kilku dyscyplinach.

Organizatorzy zachęcają młodzież do udziału, a mieszkańców do kibicowania. Prezes spółki Arena Łukasz Kudła zaznacza, że impreza oprócz wymiaru sportowego ma także charakter wspomnieniowy. – W planach między innymi biegi na krótkich dystansach od sześćdziesięciu do dwustu metrów – dodaje organizator:

Początek memoriału przy żagańskiej Arenie godzina 12.00.