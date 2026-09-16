60-letnia kierująca straciła prawo jazdy po tym, jak potrąciła rowerzystę na ulicy Batorego w Zielonej Górze. Kobieta, wjeżdżając na parking jednego ze sklepów, nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu rowerzyście.
Mężczyzna został ranny i ze złamaniem trafił do szpitala. Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako wypadek drogowy. Zatrzymali również dowód rejestracyjny samochodu.
Kierująca będzie odpowiadała przed sądem.
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