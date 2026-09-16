11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej będzie wyposażana w nowoczesne drony. Obecnie żołnierze z 17 Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza testują je w ramach programu „Model 44”. Oznacza to zmniejszenie ilości wozów bojowych na rzecz bezzałogowych systemów uzbrojenia.

Mają to być drony FPV i tak zwana amunicja krążąca. Jak zaznacza major Artur Pinkowski z dowództwa Czarnej Dywizji międzyrzecka jednostka wojskowa jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. – Teraz dojdą do tego właśnie drony – dodaje rzecznik prasowy:

Pilotażowa struktura sprawdzana jest między innymi w czasie trwającego ćwiczenia pod kryptonimem „Dzielny Bóbr-26”.