W bibliotece Norwida w Zielonej Górze odbył się wernisaż wystawy „Pamięć leśnictwa”. Ekspozycja obejmuje kolekcję przedmiotów związanych z historią leśnictwa. Najstarsze eksponaty sięgają XIX wieku.

– Na wystawie znajduje się wiele eksponatów – mówi Magdalena Faron, specjalistka ds. Public Relations w bibliotece:

Przedmioty, które są na wystawie należą do strażnika leśnego, Bartosza Morawskiego. Jak podkreśla, kolekcje eksponatów wspomagają osoby związane z leśnictwem:

Odwiedzający nie kryli, że kolekcja zrobiła na nich wrażenie:

Wystawę można odwiedzić do 30 września. Wstęp wolny.