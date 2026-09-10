W bibliotece Norwida w Zielonej Górze odbył się wernisaż wystawy „Pamięć leśnictwa”. Ekspozycja obejmuje kolekcję przedmiotów związanych z historią leśnictwa. Najstarsze eksponaty sięgają XIX wieku.
– Na wystawie znajduje się wiele eksponatów – mówi Magdalena Faron, specjalistka ds. Public Relations w bibliotece:
Przedmioty, które są na wystawie należą do strażnika leśnego, Bartosza Morawskiego. Jak podkreśla, kolekcje eksponatów wspomagają osoby związane z leśnictwem:
Odwiedzający nie kryli, że kolekcja zrobiła na nich wrażenie:
Wystawę można odwiedzić do 30 września. Wstęp wolny.