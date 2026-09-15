Teatr Kwasy Chlebowe wystawia „Wieżę”. Spektakl pod takim tytułem będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę w Zielonej Górze. Grupa aktorska działająca w „Domu Harcerza” zaprezentuje się w Zajeździe Kultury. Gościnnie wystąpi też Sztywny Pal Azji.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. O powstawaniu przedstawienia mówiły dzisiaj w Radiu Zielona Góra reżyserka Julia Jaskowiak i Klaudia Rachwał z grupy teatralnej:

W spektaklu występuje ponad 20 osób. Przedstawienie – 20 września 2026 o godzinie 20.00 w Zajeździe Kultury.