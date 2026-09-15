Omówienie nowych rozwiązań technologicznych, spotkania ze specjalistami czy prezentacja łazika marsjańskiego – to tylko niektóre z atrakcji, które odbędą się podczas Lubuskiego Festiwalu Innowacji w Zielonej Górze. Wydarzenie odbędzie się w środę, 16 września w Planetarium Wenus.

Gościem specjalnym będzie ceniony artysta i fizyk prof. Andrzej Dragan, który zaprezentuje wykład naukowy „Czy kwanty mogą uratować nasze sekrety? Jak fizyka kwantowa zmienia bezpieczeństwo informacji”.

Mówi Hubert Harasimowicz, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Początek festiwalu zaplanowano na godzinę 9.00. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się na listę zgłoszeń.