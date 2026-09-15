Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) w swoim czwartym meczu grupy B mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w środę (16 września) na zakończenie zmagań w grupie zmierzą się z Bułgarią.
To czwarte zwycięstwo 3:0 biało-czerwonych w Sofii, wcześniej pokonali Portugalię, Izrael i Macedonię Północną. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta.
W pierwszym wtorkowym spotkaniu grupy B Portugalia wygrała z Macedonią Północną 3:0.
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